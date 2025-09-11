Gediz Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında, evlilik kredisinden yararlanan çiftlere düğün salonları ve nikah işlemleri ücretsiz olarak sunulacak.

Belediye başkanlık makamında düzenlenen protokol törenine Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve Gediz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Güner Yiğit katıldı. Protokol, 2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” doğrultusunda hayata geçirildi.

Protokolün ardından açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, genç çiftlere yönelik desteğin önemine değindi:

"Hayatlarını birleştirmek isteyen gençlerimize, evlilik kredisinden faydalanma şartlarını sağlayan tüm çiftlerimize, belediyemize ait düğün salonları ve nikah işlemleri ücretsiz olarak sunulacak. Bu proje, gençlerimizin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlenmesine katkı sağlayacak ve aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasına destek olacak."

Gediz Belediyesi yetkilileri, bu işbirliği sayesinde çiftlerin evlilik yolculuğunda daha güvenli ve desteklenmiş hissetmelerini hedeflediklerini belirtti. Projenin, özellikle evlilik öncesi mali yükleri hafifletmesi ve çiftlerin mutlu bir başlangıç yapmalarına yardımcı olması bekleniyor.

Gediz’de hayata geçirilen bu uygulama, gençlerin yuva kurma sürecine belediyenin güçlü desteğini gösteren örnek projelerden biri olarak dikkat çekiyor.