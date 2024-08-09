Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, programın tarım ve kırsal kalkınma projelerine sağlayacağı finansal destekler detaylı bir şekilde açıklandı.

Programın Detayları Paylaşıldı

Toplantıda, IPARD III programının başvuru süreçleri, destekleme kriterleri ve uygulama aşamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. TKDK yetkilileri, program kapsamında sağlanacak mali desteğin Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşan IPARD Program Fonu'ndan sağlanacağını belirtti. Bu desteklerin, geri ödemesiz olarak sunulacağı ifade edildi.

Yerel Yönetimlerden Destek

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, programın bölgelerinin tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Akel, "IPARD III programı, çiftçilerimizin ve girişimcilerimizin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak ve yerel ekonomimizi canlandıracaktır," dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk de, TKDK Kütahya İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan'a teşekkür ederek, girişimcilerin bilinçlendirilmesi için sürekli eğitim ve tanıtım programlarının önemine dikkat çekti.

Başvuru Süreçleri ve Tarihler

Dr. Birsen Karaaslan, başvuruların 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren TKDK İl Koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edileceğini, online başvuru sisteminin ise 18 Ekim 2024 tarihinde saat 18.00'de kapanacağını açıkladı. Başvuruların son teslim tarihi 25 Ekim 2024 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak ve desteklenecek projeler, IPARD programında yer alan uygun harcama limitleri, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikler doğrultusunda duyurulacak. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacak program değişiklikleri sonrası hibe sözleşmeleri imzalanacak.

Toplantı sonunda katılımcılar, IPARD III programı hakkında sorularını TKDK yetkililerine yöneltti ve detaylı bilgi aldı. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, TKDK İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan’a plaket takdim ederek, toplantının önemine işaret etti.

Etkinliğe Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.