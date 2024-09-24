Programa Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede, Kütahya Ulu Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Ali Sarı, Erzurum Solakzade Camii İmam Hatibi ve dünya 2.’si Hafız Ali Turhan, İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi ve dünya 1.’si Hafız Alpcan Çelik, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri fethetti.

Katılımcılara manevi bir ziyafet sunan etkinlikte, Kur’an’ın eşsiz melodisiyle duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın yaptığı dua ile program sona ererken, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bu anlamlı gece, vatandaşlardan tam not aldı.