Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üç gündür sürdürülen motosiklet denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında yaklaşık 200 motosiklet kontrol edildi.

Polis ekipleri, özellikle ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan sürücülere müdahale etti. Ayrıca, gürültü kirliliğine yol açan abartı egzozlu motosikletler cezai işlem uygulanan araçlar arasında yer aldı. Denetimler sırasında seri numaraları kazınmış motosikletler de tespit edilerek trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür şok uygulamaların süreceğini ve trafik kurallarını ihlal eden motosiklet kullanıcılarına karşı sıfır tolerans gösterileceğini açıkladı. Yetkililer, denetimlerin yalnızca cezai yaptırım amacı taşımadığını, aynı zamanda sürücü ve yolcu güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.