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Motosikletten düşerek yaralanan sürücü İ.G. ve H.K. (21), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gediz-Kütahya kara yolunda İ.G. (24) yönetimindeki 43 FA 941 plakalı motosiklet ile Ö.Ş'nin (29) kullandığı 64 KH 751 plakalı otomobil çarpıştı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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