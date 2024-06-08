KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gediz-Kütahya kara yolunda İ.G. (24) yönetimindeki 43 FA 941 plakalı motosiklet ile Ö.Ş'nin (29) kullandığı 64 KH 751 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosikletten düşerek yaralanan sürücü İ.G. ve H.K. (21), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kasklarının bulunmadığı belirtilen yaralıların tedavileri sürüyor.
Kaynak: aa