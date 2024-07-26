Gediz ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Olay, Gediz’in Umurbey Mahallesi TOKİ 3. Etap Konutları yanında meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Dün gece park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek aracın büyük bir kısmını sardı. Olayın fark edilmesi üzerine hemen bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yaralı veya can kaybı yok

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer araç ve yapıları tehdit etmeden kısa sürede söndürülmesi sağlandı. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu, ancak olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.