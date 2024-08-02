Sel, özellikle hayvan ölümlerine ve ekili arazilerde büyük zarara neden oldu. Bu felaketten etkilenen köylere destek olmak amacıyla yetkililer bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla buluşma

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Üzümlü ve Ilıcasu köylerini ziyaret ederek sel mağduru vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, yaşanan hasarın boyutları yerinde tespit edildi ve vatandaşların istek ve talepleri dinlendi.

"Rabbim bir daha yaşatmasın"

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, köylerde yaşanan büyük felakete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Köylerimizi İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile birlikte ziyaret ederek yaşanan hasarı yerinde gördük. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın zararını tazmini hususunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim, bu tür afetleri bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Sel felaketinin ardından, köylere yapılan bu destek ziyaretleri, mağdur vatandaşlar için önemli bir moral kaynağı oldu. Yetkililer, zararın tazmini ve afetten etkilenenlerin desteklenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar, yaşanan felaketten sonra gösterilen bu destekten memnun olduklarını ifade ederek, gelecekte benzer afetlerin yaşanmamasını temenni etti.