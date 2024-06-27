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Gözaltına alınan R.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Söz konusu 3 kişinin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içilmiş sigara izmaritleri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları zanlı R.M'nin (28), iki kişiye uyuşturucu sattığını belirledi.

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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