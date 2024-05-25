Edinilen bilgilere göre, Gökler Belediyesi'nde çalışan S.K. (28), kum yüklü kamyonetiyle belediye binası önünde park etmeye çalışırken geri manevra yapmak istedi. Ancak bu esnada, belediye binasının yakınındaki kahvehaneden yavaş adımlarla yürüyen A.K.'ya kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın altında kalan A.K., feci şekilde hayatını kaybetti.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, maalesef A.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından sürücü S.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.