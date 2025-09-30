Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki gün arayla aynı apartmanda meydana gelen yangınlarla ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. Kundaklama şüphesiyle başlatılan soruşturmada güvenlik önlemleri artırıldı.

Peş peşe çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, aynı apartmanda peş peşe çıkan yangınlar, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangınlar, 27 Eylül Cumartesi günü Adnan Menderes Yaşam Parkı karşısındaki kooperatif bloklarında meydana geldi. İlk yangın, İ.H.K.'ye ait evde çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan 5 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Bir gün sonra ikinci yangın

İlk yangından bir gün sonra, aynı apartmanda bu kez H.B.’ye ait dairenin dış kapısının önünde bulunan plastik ayakkabılıkta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri hızlıca söndürerek büyük bir felaketi önledi. Bu yangının ardından, ilk yangın nedeniyle binanın elektrik ve doğalgaz tesisatları tedbir amaçlı kesildi.

Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

İki yangının peş peşe yaşanmasının ardından Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gediz İtfaiye Müdürlüğü, yangınları kuşkulu buldu ve “kundaklama” şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdı

