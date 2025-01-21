Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından işletilen Ilıca Termal Tatil Köyü ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Her iki tesiste de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, tatilciler hem termal suyun şifasını deneyimleme hem de kış sporlarının keyfini çıkarma imkânı buldu.

Huzurlu bir tatil ortamı

Tesis Müdürü Ercan Önver, Ilıca Termal Tatil Köyü'nde misafirlere sağlanan hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Misafirlerimizi sömestr tatili boyunca ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ilıca Termal Tatil Köyü, ailelere hem konforlu bir konaklama hem de huzurlu bir tatil ortamı sunuyor. Önceliğimiz her zaman misafir memnuniyetidir” ifadelerini kullandı.

"Hem dinlenme hem de eğlence odaklı bir tatil"

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Tesis Müdürü Ali Ünal ise sundukları hizmetlere dair şunları söyledi:

“Misafirlerimize hem termal suyun şifasından yararlanabilecekleri hem de kayak yapabilecekleri benzersiz bir tatil deneyimi sunuyoruz. Tesislerimiz, hem dinlenme hem de eğlence odaklı bir tatil ortamı sunarak yoğun ilgi görüyor.”