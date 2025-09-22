Özdemir, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 47 öğrenciye burs imkânı sağlayarak gençlerin eğitim yolculuğuna katkıda bulundu.

Mehmet Özdemir, yıllardır sürdürdüğü burs desteğini her geçen yıl artırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her sene daha fazla gencimize destek olmaya gayret ediyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerimiz arasında bugün doktor, mühendis, öğretmen olarak görev yapan birçok isim var. Onlar da mezun olduktan sonra bu iyilik zincirine dahil oluyor. Böylece gerçek bir ‘hayır yarışı’ ortaya çıkıyor ve biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Dayanışmaya örnek oluyor

Özdemir’in bu girişimi, yalnızca maddi bir destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda mezun olan öğrencilerin de katkı sunduğu sürdürülebilir bir dayanışma modeline dönüşüyor. İlçede gençler arasında paylaşma kültürünü güçlendiren bu örnek davranış, Gediz’de takdirle karşılanıyor.