Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı öğrencileri Gediz Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir işletme için 600 adet konik mil üretimi gerçekleştirerek teslim etti.



İlk defa bu tür bir iş aldıklarını belirten Bölüm Alan Öğretmeni Osman Tanağrı, “Gediz Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir işletmemiz için öğrencilerimizle birlikte konik mil üretimi yaptık. Bu milleri OSB’de bulunan işletme Ağaç Soyma Makinesinde kullanacaklar. 7 günlük bir süreç sonra üretimi gerçekleştirdik” dedi.



Tanağrı, “2013 yılından bu yana okulumuzda ve bölümümüzde bir çok üretim gerçekleştirdik. 11 yıllık süreç boyunca mezun olan ve şu an okulumuzda bulunan öğrencilerimiz meslek edindiler. Fırsat verildiğinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin neler başarabildiğini göstermiş olduk. Emeği geçen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Gökhan Said Mamak ise, “Öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında 600 adet konik mil üreterek güzel bir iş başardılar. Bölüm Alan Öğretmenimiz Osman Tanağrı ve bölüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.