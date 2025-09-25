Öğrenciler, katıldıkları dört farklı kategoride toplam 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak hem ilçelerini hem de okullarını gururlandırdı.

Bu başarının en onur verici yanı, öğrencilerin Antalya’daki 5 yıldızlı otellerde çalışan profesyonellerle aynı kategorilerde yarışarak derece elde etmesi oldu. Makarna, et, balık ve tatlı kategorilerinde yarışan Gedizli öğrenciler, yetkinliklerini ve vizyonlarını bir kez daha kanıtladı.

Öğrencilerin madalya kazandığı kategoriler ve hazırladıkları özgün lezzetler şöyle:

Makarna Kategorisi (Gümüş Madalya): Şükran Naz Alkan, kendine özgü tarifi olan Yuvma Makarna ile jüriden gümüş madalya almayı başardı. Et Kategorisi (Bronz Madalya): Emine Dayı, yöresel esintiler taşıyan Keşkeklik Dana Sarma yemeğiyle bronz madalya kazandı. Balık Kategorisi (Bronz Madalya): Gözde Yorulmaz, hazırladığı Çıtır Balık ile bronz madalyaya layık görüldü. Tatlı Kategorisi (Bronz Madalya): Asiye Kocabaş, kendi yorumuyla hazırladığı Yıldız Tatlısı sayesinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Okul Müdürü Mustafa Aslan, öğrencilerin başarısıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu önemli başarılar, öğrencilerimizin gastronomi alanındaki yetkinliğini ve vizyoner bakış açılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerimizin, sektörün profesyonelleriyle aynı platformda yarışıp madalya kazanması, okulumuzun uygulamalı mutfak eğitimlerinin ve kalitesinin somut bir göstergesidir. Bu azimli gençlerimizin gelecekte Türk mutfağına çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Okul yönetimi, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederken, yarışmaya katılımda desteklerini esirgemeyen Gediz Ticaret Odası, Gediz Belediyesi ve sponsor firmalara da şükranlarını sundu.