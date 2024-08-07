Gediz Belediye ve Gediz Spor Kulübü'nün sporcuları, İller Arası Denizli Kickboks Ligi 2. Etap müsabakalarında dikkat çeken performanslarıyla öne çıktı.

Turnuva detayları

Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, yaklaşık 1060 sporcu mücadele etti. Gediz Belediye ve Gediz Spor Kulübü'nün sporcuları, bu yoğun rekabetin yaşandığı müsabakalarda birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Gediz ekibinin bu başarısı, ilçede büyük bir coşkuya neden oldu.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, turnuvadan elde edilen başarıyı değerlendirdi. Keskin, "Gediz Kaymakamımız Hakan Alkan'ın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde spor okullarında eğitimlerini sürdüren sporcularımızı ve antrenörlerimiz Duygu ve Selim Ocak'ı tebrik eder, destek veren ailelerimize teşekkür ederim" dedi.