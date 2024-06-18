Geleceğin Atletleri “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” Türkiye Finalleri’nde yarıştı.İSTANBUL (İGFA) - Decathlon’un isim sponsorluğu ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışları, Türkiye genelindeki gençleri atletizmle buluşturdu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı çocuk atletizm yarışması olan “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” kapsamında; 79 ilden, 10-14 yaş aralığında tam 2 milyon çocuk yarıştı. Nisan ayında okul seçmeleriyle başlayan, ardından şehir elemeleri ve bölge finalleri ile devam ederek, Türkiye Finalleri ile tamamlanan rekabet ve heyecan dolu yarışlar, çocukları spora teşvik ederek spor kültürünü yaygınlaştırdı ve yeni atletizm yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen Türkiye Finalleri, bölge finallerinde dereceye giren genç atletlerin katılımıyla gerçekleşen yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10-14 yaş aralığında 350 genç sporcu “Türkiye’nin En Hızlısı” olmak için kıyasıya yarıştı.

Türkiye Finalleri’nde dereceye giren genç atletler, beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte 4 günlük Fransa seyahatine hak kazandı.

Decathlon Türkiye CEO’su Philippe Debray, “Decathlon Türkiye olarak, 'Türkiye’nin En Hızlısı' yarışlarının isim sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyor, bu büyük projeyi başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

TÜRKİYE FİNALLERİ’NDE BİRİNCİ OLAN SPORCULAR:

2014 Doğumlu Kızlarda Özge Kirez

2013 Doğumlu Kızlarda Simay Açıkgöz

2012 Doğumlu Kızlarda Cemre Öztürk

2011 Doğumlu Kızlarda Ayşe Nazlı Aydın

2010 Doğumlu Kızlarda Elif Bayar

2014 Doğumlu Erkeklerde Kıvanç Demirkeser

2013 Doğumlu Erkeklerde Ali Hamit Saygıner

2012 Doğumlu Erkeklerde Mehmet Haktan Bircan

2011 Doğumlu Erkeklerde Hasan Hüseyin Çeşim

2010 Doğumlu Erkeklerde Sabri Yeşilbaş