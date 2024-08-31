Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ‘Limitless Makers Programı’, inovasyon ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmek isteyen başarılı liselilerin katılımıyla tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrenciler, program boyunca alanında uzman isimlerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

İstanbul’da dolu dolu bir ay

04 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Tesisleri’nde gerçekleşen program, gençlerin teknoloji ve bilim alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Katılımcılar, yenilenebilir enerji, temassız teknolojiler, yapay zeka, veri bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi güncel konularda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini deneyimlediler.

Programın finalinde, öğrenciler kendi projelerini sunarak edindikleri bilgi ve becerileri sergiledi. Bu süreç, gençlerin problem çözme ve takım çalışması yeteneklerini pekiştirmelerine yardımcı oldu.

Bakan Bak: “Geliştiren ve öğreten programlarla yanınızdayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, programın gençler için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Bakan Bak, “Geliştiren, öğreten ve keşfeden programlarımızla gençlerimizin kariyer yolculuklarının başında onlara destek olmaya devam edeceğiz. ‘Limitless Makers Programı’, gençlerimizin sınır tanımayan bir bakış açısı kazanmalarını sağladı. Alanında uzman isimlerle buluşarak, yapay zekadan nörobilime, uzay teknolojilerinden dijital yeniliklere kadar birçok alanda bilgi edinme fırsatı yakaladılar. Bu program, gençlerimize büyük umut veriyor ve ülkemizin geleceği için önemli bir adım oluşturuyor” dedi.