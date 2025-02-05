İzmir Çocuk Meclisi Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde kurulan FabrikaLab İzmir’de unutulmaz bir deneyim yaşadı. Genç girişimciler, 3D yazıcılar, lazer kesim cihazları, CNC makineleri ve elektronik prototipleme gibi ileri teknoloji ekipmanları kullanarak fikirlerini hayata geçirdi.

Geleceğin girişimcileri İzmir FabrikaLab’da teknolojiyi keşfetti

Türkiye'deki ilk büyükşehir belediyesi tarafından kurulan fabrikasyon laboratuvarı olan FabrikaLab İzmir, İzmir Çocuk Meclisi üyelerine kapılarını açtı. Çocuklar, yüksek teknolojinin sunduğu olanakları keşfederek yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı buldu. 3D yazıcılar ve lazer kesiciler gibi donanımlar ile proje geliştirme deneyimi yaşayan çocuklar, teknoloji dünyasında önemli bir adım attılar.

“Fikirlerini burada gerçekleştirebilirler”

FabrikaLab İzmir’in sorumlusu Yüksek Metalurji ve Malzeme Mühendisi Melis Başkonuş Demirci, çocuklara fabrikasyon laboratuvarlarının işleyişini anlatarak, bu tür alanların fikirlerin somut hale getirilmesi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Demirci, "Burada tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz. Malzemeleri ve operasyonel desteği biz sağlıyoruz. İstiyoruz ki çocuklar burayı öğrenip, gelecekteki projelerini burada hayata geçirebilsinler" dedi.

“Çocuklar teknolojiye büyük ilgi gösteriyor”

İzmir Çocuk Meclisi’ni ziyaret eden Deniz Kesimler Çakal, çocukların teknolojiye olan ilgisini dile getirerek, “Çocukların uygulamalı olarak öğrenmeleri çok önemli. Teknolojiyi keşfetmeleri, gelecekteki girişimcilik süreçlerinde onlara büyük katkı sağlayacaktır” diye belirtti.

Genç girişimcilerden ilham veren projeler

FabrikaLab İzmir ziyaretinin ardından 10 yaşındaki Mehmet Efe Özgü, projelerini gerçeğe dönüştürme konusundaki heyecanını paylaştı. "Burada öğrendiğim bilgilerle, bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için led ışıklı eldiven projemi geliştirmeyi düşünüyorum" diyen Özgü, teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak fikirlerini gerçek dünyaya taşımayı hedefliyor.

Teknolojiyle insanlara yararlı projeler geliştirmek

11 yaşındaki Arda Tosyalı ise 3D yazıcılar sayesinde insanlara faydalı projeler yapabileceğini öğrendi. FabrikaLab İzmir’de, teknoloji ve yaratıcılığı birleştirerek, yaşam kalitesini artıran projeler üretme konusunda büyük bir motivasyon kazandığını belirtti.

Gençler için proje geliştirme alanı

Bir diğer katılımcı Kayra Kabakdelen de, yağmur suyu ile sulama sistemleri ve akıllı evler gibi projeleri üzerinde düşündüğünü ve bu projelerini gerçeğe dönüştürmek için FabrikaLab’ı kullanmayı planladığını dile getirdi.