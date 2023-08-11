Avrupa Birliği Proje Uzmanı Gökhan Turgut Ünal ise yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzdeki birçok mesleğin yok olacağını ve yerine başka iş kollarının doğacağını söyledi. Bunların başında ise yapay zeka mühendisliği geldiğini açıkladı.

Rutin işleri otomatikleştiren, karar almayı kolaylaştıran ve operasyonel süreçleri hızlandıran yapay zeka uygulamalarının iş dünyasındaki hakimiyeti artıyor. Bugün globalden pek çok şirket, stratejilerini yapay zeka üzerinden oluşturuyor. Hemen hemen her sektörden oyuncular, verimliliğini, üretim kapasitesini artırmak ve çevik bir yapı oluşturmak için yapay zeka uygulamalarını benimsiyor. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzdeki birçok mesleğin yok olacağını ve yerine başka iş kollarının doğacağını söyleyen Gökhan Turgut Ünal ise geleceğin mesleğinin yapay zeka mühendisliği olduğunu açıkladı.

YAPAY ZEKAYLA BİRLİKTE İSTİHDAM AÇIĞI OLUŞABİLECEK MESLEKLER

“İş dünyası yapay zekayla yeniden şekillenirken, temelde insan merkezli tasarım ile bilgisayar ve makine bilimini birleştirmeye dayanan yapay zeka mühendisliğinin önemi de artacak. Bu işi yapabilecek niteliklere sahip bireylere ihtiyaç duyulacak. Fiziksel iş gücüne artık gerek kalmayacak ve yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine entegre edebilen, analitik düşünebilen uzmanlar öne çıkacak” diyen AB Proje Yönetimi Okulu Kurucusu Gökhan Turgut Ünal, yapay zeka mühendisliği dışında istihdam açığı oluşabilecek meslekleri de şöyle sıraladı:

“Sürdürülebilirliğin gün geçtikçe kritik hale gelmesi çevre ve iklim değişikliği uzmanlığına da ihtiyacın artacağını gösteriyor. Yine teknolojiyle hayatımıza giren mesleklerden e-spor oyunculuğu, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup takımlar kurarak spor müsabakaları yaptığı hem fiziksel hem zihinsel çaba ve beceri gerektiren bir meslek dalı olarak popülerliğini sürdürecek. Metaverse dünyası da farklı sektörlerden şirketlerin ana faaliyet alanına dönüşecek” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKA DUYGU VE ÖNSEZİ GEREKTİREN MESLEKLERİ YOK EDEMEZ”

Ünal, yapay zekanın geride bırakamayacağı meslekler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Yapay zeka, her ne kadar birçok mesleği dönüştürse de insanların duygu ve organizasyon yeteceğinin ön plana çıktığı işlerde etkisi az. Örneğin, insan kaynakları ya da öğretmenlik. Bugün her ne kadar online eğitimler yaygınlaşsa da insan etkileşimi hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Dolayısıyla gençlerin geleceği öngörerek kendilerini ilgi alanlarına göre yetiştirmeleri, seçtikleri alanda yeterli fırsatları ülkelerde deneyim kazanmaları hala mümkünken, biz de platformumuzdaki içeriklerle geleceğini yurt dışında kurmak isteyen gençlerin sorularına yanıt bulmalarını sağlıyoruz. Onlara profesyonel ekibimizle rehberlik ediyoruz. 18-30 yaş arasındaki gençlere yurt dışındaki fırsatları, projeler, burs, iş ve staj ilanları konusunda hizmet sunuyoruz.”