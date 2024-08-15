Menderes Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen U-12 CUP Futbol Turnuvası, 13-14 Ağustos tarihlerinde Menderes 19 Mayıs Stadı’nda büyük bir coşkuyla tamamlandı. 12 takım ve 220 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip, MESEV Gençlik Spor Kulübü oldu.

Başkan Çiçek, finalde sahadaydı

Turnuvanın final maçı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in katılımıyla renklendi. MESEV Gençlik Spor Kulübü ile 1957 Menderes Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği final maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Çiçek, karşılaşma sonrasında şampiyon takıma kupasını takdim etti.

Geleceğin yıldızlarına övgü

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Başkan İlkay Çiçek, "Menderes'te sporu yaygınlaştırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz ilk U-12 turnuvasıyla, hem ilçemizdeki hem de farklı bölgelerden gelen spor kulüplerini bir araya getirdik. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte deneyimledik. Geleceğin yetenekli ayaklarını kutluyor, turnuvanın şampiyonu MESEV Gençlik Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum." dedi.