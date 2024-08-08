Salihli Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme ve voleybol kurslarıyla genç yeteneklere profesyonel sporcu olma yolunu açıyor. Çocuklar ve gençler, bu kurslar sayesinde hem sporla tanışıyor hem de gelecekte profesyonel liglerde yer alma şansı elde ediyor.

Spor hayatlarının bir parçası olacak

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu: "Yüzme ve voleybol kurslarımızla, gençlerimizin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirirken sporu hayatlarının vazgeçilmez bir parçası yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, Salihli’den geleceğin başarılı sporcularını çıkarmak."