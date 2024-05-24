Son dönemlerin en gözde spor dallarından biri voledyboldur. Özellikle kadınlarda sporcularımızın kazandığı başarılar bu konuda öncü olmuştur. Ebeveynlerin popüler tercihi olan spor dalı, her yaştan insan için eğlenceli ve faydalıdır. Çocuğunuzun voleybol oynamasını istiyorsanız, onu bir kursa yazdırmadn önce bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Çocuğunuzun İsteği

En önemli unsur, çocuğunuzun voleybol oynamaya istekli olmasıdır. Çocuğunuzu zorlamayın ve onu voleybola ilgisi olmadığı bir spora yönlendirmeye çalışmayın. Voleybol, emek ve disiplin gerektiren bir spordur. Çocuğunuzun bu emek ve disipline hazır olması önemlidir.

Yaş Sınırı

Voleybol kursları genellikle 6-7 yaşından itibaren çocuk kabul etmeye başlar. Bu yaş, voleybolun temel becerilerini öğrenmeye başlamak için ideal bir zamandır.

Fiziksel Gelişim

Voleybol, koordine, çeviklik ve sıçrama gibi temel motor becerilerini gerektiren bir spordur. Çocuğunuzun bu becerilere sahip olması önemlidir. Voleybol kursuna başlamadan önce çocuğunuzun doktoruna danışarak fiziksel açıdan voleybola hazır olup olmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Kursu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuğunuz için en uygun voleybol kursunu seçerken şunlara dikkat etmelisiniz:

Eğitmenler: Eğitmenlerin voleybol konusunda deneyimli ve eğitimli olması önemlidir.

Eğitmenlerin voleybol konusunda deneyimli ve eğitimli olması önemlidir. Altyapı: Kursun altyapısının ve tesislerin voleybol için uygun olması önemlidir.

Kursun altyapısının ve tesislerin voleybol için uygun olması önemlidir. Kurs Programı: Kurs programının çocuğunuzun yaş ve beceri seviyesine uygun olması önemlidir.

Kurs programının çocuğunuzun yaş ve beceri seviyesine uygun olması önemlidir. Kurs Fiyatı: Kurs ücretlerinin piyasa standartlarına uygun olması önemlidir.

Voleybol Kursuna Başladıktan Sonra

Çocuğunuz voleybol kursuna başladıktan sonra şunlara dikkat etmelisiniz:

Çocuğunuzun motivasyonunu yüksek tutun.

Çocuğunuzu düzenli olarak kurslara götürün.

Çocuğunuzla voleybol hakkında konuşun ve onu teşvik edin.

Çocuğunuzun voleyboldan keyif aldığından emin olun.

Voleybol, çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimi için oldukça faydalı bir spordur. Çocuğunuzu voleybol kursuna yazdırmadan önce yukarıda bahsedilen noktaları göz önünde bulundurarak en doğru kararı verebilirsiniz.