Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilere pratik yapma fırsatı sunarak, sahada ürün analizi eğitimi gerçekleştirdi.

Stajyer öğrenciler, ekili arazilere giderek ürün analizleri yaptı ve incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüzde stajyer olarak kendini geliştirme imkanı bulan, geleceğimize yön verecek değerli öğrencilerimizle birlikte Ürün-Maliyet Analizi hesaplarının nasıl yapıldığı konusu, arazide çiftçilerimizle uygulamalı olarak gösterildi" denildi.