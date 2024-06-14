EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, GSTMF Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Cem Güzeloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Orkan Akşit, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projelerinden oluşan sergi MÖTBE Fuaye Alanında sanatseverlerle buluştu.

"Türkiye hedefine daha fazla katkı"

Törende yaptığı açılış konuşmasında EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın selam ve sevgilerini ileten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi'nin 1955 yılından beri faaliyet gösteren, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ersan, üniversitenin misyonuna vurgu yaparak, "Amacımız; ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü güçlü, aidiyetin yüksek olduğu, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eş değer bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı sürdürmek ve geleceğin üreten Türkiye hedefine daha fazla katkı sunmaktır" dedi.

“Sanatın ve bilimin ışığından ayrılmayın”

GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, fakültenin üçüncü mezuniyet töreninin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Parsa, öğrencilere hitaben, “Eğitim hayatınızın önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yaşamınızı başarıyla tamamladınız. Çok çalışarak, üreterek ve erdemli insan olmanın gerekliliklerinden uzaklaşmadan, önünüzdeki kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza inanıyorum. Sanatın ve bilimin ışığından ayrılmayın” dedi.

“Geleceği şekillendirecek tasarımcılar sizlersiniz”

GSTMF Dekan Yardımcısı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Yaratıcılığın ve estetiğin harmanlandığı bu disiplinin ışığında sizler, geleceği şekillendirecek kişilersiniz. Sanatınızla dünyayı daha güzel bir yer haline getirme gücüne sahipsiniz. Bu gücü her tasarımınızda hissedin ve kullanmaktan korkmayın” dedi.

Fakülte birincisinden teşekkür ve veda

Fakülte birincisi Muhammet Emir Şeker, mezuniyet konuşmasında, “Belki de sadece meraklı olarak kâğıtları karaladığımız zamanlardan, sektöre hazır ve donanımlı bir şekilde bugün mezun oluyoruz. Aldığımız teknik ve teorik sanat eğitimi ile birlikte her birimiz sektörde kendini gösteren dinamik ve etkili tasarımcılar olacağız. Değerli hocalarımıza bizlere kattıkları bilgi ve sıcak tavırları için teşekkür ederim. Bu dört senelik eğitim hayatımızda kendine, işine ve okuluna emek veren arkadaşlarıma da tebriklerimi iletmek isterim” dedi.

Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep fırlatmalarının ardından sona erdi.