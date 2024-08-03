Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca süren kültür ve sanat etkinliklerine yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, Temmuz ayı başında oyunculuğa ilgi duyan çocuklar ve yetişkinler için tiyatro kursları açtı. Kurslar, 10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik olarak iki ayrı grup halinde düzenlendi ve toplamda 127 kursiyer eğitim aldı.

Sanatın içinde geçen bir yaz

Zekeriya Hocalar'ın yönetiminde gerçekleştirilen kurslar, ses, ritim, diksiyon, doğaçlama, karakter incelemesi, mimik, nefes, güven-özgüven ve rol üzerine kapsamlı eğitimler sunuyor. Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde devam eden bu kurslar, Ağustos ayı sonunda final gösterileriyle taçlanacak. Kursiyerler, büyük bir heyecanla sahneye çıkacakları bu gösteriler için titizlikle hazırlanıyor. Başarılı olan katılımcılar, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun sezon oyunlarında rol alma fırsatı da bulabilecek.

Belediye Başkanı’ndan tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sanat alanında kentimizin gurur kaynağı olan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yaz kurslarını bu yıl da başarıyla sürdürüyor. Profesyonel eğitim kadromuzla yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurslarımızdan geleceğin tiyatro yıldızlarının çıkacağına inanıyor ve tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. Karşıyaka’nın kültür ve sanat kimliğini güçlendirmek için çalışmaya ve sanata destek vermeye devam edeceğiz," dedi.

Kurslar sayesinde, ilk kez sahneye çıkma heyecanı yaşayan kursiyerler, yeteneklerini sergileme şansı bulacak. Bu gösteriler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, kursiyerler de kendilerini bir adım daha ileri taşıyacak.