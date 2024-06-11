Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokolle geleceğin veteriner hekimlerinin uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında eğitim ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan bu protokolle birlikte Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde alanında uzman veteriner hekimlerle birlikte klinik tedavileri, hayvan muayenesi, hastalarla ilgili rapor yazımı, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve yorumlanması ile yapılacak operasyonlara katılacak. Ayrıca biyokimyasal ve hematolojik tetkikler için ayrıca biyopsi ve tanısal virolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik örnek alabilme eğitimleri alacak. İmzalanan protokol çerçevesinde 80 öğrenci eğitim ve öğretim hayatı boyunca yılda 9 ay, haftanın 2 günü eğitim görebilecek. Bu eğitimlerde öğrencilere özellikle kısırlaştırma çalışmaları hakkında özel eğitimler verilecek.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik protokolü imzaladı.

Osmangazi Belediyesi olarak hayvanlara her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Böyle bir işbirliği imza attıkları için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekan ve dekan yardımcısına teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri haftanın 2 günü burada hayvanlara ilgili birçok konuda eğitim desteği alacak. Biz, bu çalışmayı bilimsel çerçevede arzuladığımız için dekanımız öğrencilerin yetişmesine katkı sunacağı için bize destek verdi. Daha önce veteriner fakültesiyle eğitim işbirlikleri yaptık. Bu işbirliklerimiz yine devam edecek. Verilen eğitimlerle buradaki hizmeti daha iyi standartlara daha iyi nasıl taşırız ve sokak hayvanlarıyla ilgili bütün Türkiye’nin gündeminde olan konu olan kısırlaştırmayı hızlandırıcı, hayvanları uyutmayıp kısırlaştırma kapsamında bir süreci hedefliyoruz” dedi.

“BU BİRLİKTELİK UZUN YILLAR DEVAM EDECEK”

Böyle güzel bir protokol imzaladığı için Başkan Aydın’a teşekkür eden

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, “Biz fakülte olarak Osmangazi Belediyesi ile bir işbirliği içinde olmaktan mutluyuz. Bizim Osmangazi Belediyesi ile süre gelen bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini hocalarımızın bilimsel anlamda destekleriyle sürdüreceğiz. Öğrencilerimizi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne göndererek burada öğrencilerimize Osmangazi Belediyesi, uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak. Bu birliktelik inşallah uzun yıllar devam edecek. Öğrencilerimiz bu merkeze gelmekten son derece mutlular, işbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Protokolün ardından Başkan Aydın ve Dekan Şenlik, barınakları gezerek burada tedavi gören hayvanlar hakkında bilgi aldı.