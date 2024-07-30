Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile tanınan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 50 yıla yaklaşan deneyimiyle ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından iki kez "Tam Akreditasyon" almayı başaran fakülte, yetkin eczacılar yetiştiriyor.

Kapsamlı eğitim ve uygulamalı öğrenim

EÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerine ilk dört yıl temel eczacılık bilimleri eğitimi, beşinci yılda ise serbest, hastane ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler sunarak mesleki alan yönlendirmesi yapıyor. Ayrıca bitirme projeleri ve TÜBİTAK 2209 projeleri ile bilimsel deneyim kazandırılıyor. Klinik Eczacılık alanında yapılan simülasyon uygulamaları ve Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı'nda (FABAL) kullanılan cihazlar, öğrencilere mesleki deneyim sağlıyor.

Özel reçetelerle pratik imkanı

Fakülte, teorik eczacılık eğitiminin güncel mesleki uygulamalarda pekiştirilmesi için staj imkânı sunuyor. "Uygulama Eczanesi" ile öğrenciler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen özel reçeteleri hazırlayarak pratik yapma fırsatı buluyorlar.

Erasmus Plus ve uluslararası imkanlar

EÜ Eczacılık Fakültesi, Erasmus Plus Programı kapsamında 20'nin üzerinde Avrupa üniversitesi ile değişim programı imkânı sunuyor. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de aktif olan fakülte, ülkemizin bilimsel birikimine katkı sağlıyor. Lisans ve lisansüstü öğrenciler, danışman öğretim üyeleri ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Geleceğin eczacıları EÜ'de yetişiyor

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ilaç araştırma ve üretiminde bilgi ve beceriye sahip, hastalara ve diğer sağlık meslek mensuplarına danışmanlık yapabilen, etkin iletişim yeteneğine sahip, etik değerlere bağlı ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş eczacılar yetiştiriyor.