Türkiye Supermoto Şampiyonası'nın Uşak'ta gerçekleştirilen iki ayağında, 5 yaşındaki İzmirli sporcu Atlas Pars Pehlivan büyük bir başarı göstererek dört yarışta da kürsüye çıkmayı başardı.

İzmirli 5 yaşındaki minik sporcu Atlas Pars Pehlivan, Türkiye Supermoto Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonanın Uşak'ta gerçekleştirilen ilk iki ayağında yarışan Atlas Pars, dört yarışta da kürsüye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılarının ardından kupaları, Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Uşak Valisi Dr. Turan Ergün tarafından kendisine takdim edildi.

Babasından büyük destek

Atlas Pars'ın babası, milli motosikletçi Batu Pehlivan, oğlunun başarıları hakkında açıklamalarda bulundu. Batu Pehlivan, Atlas Pars'ın eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü ve kısa süre içinde Avrupa'daki yarışlar için de hazırlık yaptığını belirtti.