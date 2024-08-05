Narlıdere Belediyesi, "Yüzme Öğren, Güvende Kal" sloganıyla 4-16 yaş arası çocuklara yönelik başlattığı yüzme kurslarını sürdürüyor. Temmuz ayında Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda başlayan kurslar, çocuklara yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirme imkânı sunuyor.

Yüzmeye dair her şey

Eğlenceli geçen derslerde çocuklar, havuz kullanım kuralları, nefes alma teknikleri, suda kalma hareketleri, kulaç atma ve dalış gibi temel yüzme eğitimlerini öğreniyor. Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli’nin yönetiminde haftada 2 gün eğitim alan çocuklar, sıcak havalarda yüzmenin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Narlıdere'de yüzme bilmeyen çocuuk kalmayacak

Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli, "Temmuz ayında başlayan kurslarımız Salı ve Perşembe günleri, iki grup halinde devam ediyor. Narlıdere Belediyesi olarak çocuklarımıza yüzme eğitimi vererek suda güvende kalmalarını sağlıyoruz. Burada yüzme öğrenen ve kendilerini geliştiren çocuklarımız, ilerleyen dönemlerde yarışlarda da kendilerini gösterecekler" dedi.