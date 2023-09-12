Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden 9'unda inceleme yaptıklarını belirten Şahin, "Bu ziyaretlerden amacımız bir siyasi rant elde etmek değil, iktidarı köşeye sıkıştırmak da değil. Amacımız, sorunları tespit edip ilgili kurumlara iletmek ve sorunların çözülmesine katkı sunmak. Şehirlerimizin sorunlarını bizzat yakından takip ettik. Bölgede yeterli sayıda inşaat yapılmadığını gördük. TOKİ inşaatlarının yeterli seviyede olmadığını gördük. İktidarın açıkladığı gibi 180 bin konutun yapıldığına yönelik bir gözlemimiz olmadı. 180 binden daha fazla konuta ihtiyaç var. Bölgede ciddi manada barınma ve konut sorunu var. Depremzedeleri zor bir kış, hatta zor kışlar bekliyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Gelecek Partisi'nden 3 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.