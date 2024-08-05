Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma’da gerçekleştirilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu’nun organize ettiği “Türkiye Şampiyonası Bölge Elemesi” müsabakalarını yakından takip etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik, bölgedeki spor severler için unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikteki atmosfer

Başkan Akın, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, “Bandırma’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bölge Elemesi müsabakalarını keyifle izledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleşen bu organizasyonda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu sözler, etkinliğe olan desteğin ve sporculara duyulan güvenin bir göstergesi oldu.

Bölgesel katkılar ve spor kültürü

Etkinlik, sadece spor altyapısını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sağladı. Sporcular ve izleyiciler, organizasyonun başarılı geçmesinden memnuniyetlerini ifade ederken, geleneksel spor dallarının yaşatılmasının önemine vurgu yaptılar. Başkan Akın, bu tür organizasyonların bölgesel tanıtım ve spor kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Akın, bu tür organizasyonların gelecekte de devam etmesi ve sporun yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti