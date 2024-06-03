Lexus Bornova'nın ana sponsorluğunda Küçük Kulüp’ün üyelerine özel olarak düzenlenen 31. Biz Bize Tenis Turnuvası, final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı. Bu yıl, turnuva geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz eski yönetim kurulu başkanı Bahar Şeker anısına gerçekleştirildi.

Turnuvanın şampiyonları belli oldu

Turnuvanın tek kadınlar kategorisinde Evren Soytok birinciliği kazanırken, Ceyda Avcu ikincilik ödülüne layık görüldü. Tek erkeklerde Serhat Kaya, zorlu bir final maçında Ali Barboros Solmaz’ı yenerek şampiyon oldu. Karışık çiftlerde ise Sevda Sönmez-Kerem Kuloğlu çifti, 6/1 – 6/2’lik skorla Bilge Urkan-Erkan Urkan çiftini mağlup ederek birinciliği elde etti. Çift erkeklerde Korhan Sönmez-Kerem Kuloğlu ikilisi, Osman Gençer-Arman Gençer çiftini 6/4 – 6/2’lik skorla yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın Centilmen Sporcuları ise Sedef Clarke ve Patrick Clarke seçildi.

Bahar şeker anısına duygusal anlar yaşandı

Ödül töreni öncesinde, merhum Bahar Şeker için hazırlanan slayt gösterisi kulüp üyelerine duygusal anlar yaşattı. Dereceye giren tenisçilere ödülleri, Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş, Bahar Şeker’in ailesi ve Küçük Kulüp yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

"Küçük kulüp izmir'in lider kulübüdür"

Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, yaptığı konuşmada, "30 yılı aşkın süredir tanıdığım, kulübümüze büyük emekleri geçmiş değerli büyüğümüz Bahar Şeker anısına bu turnuvayı düzenledik. Onu her zaman saygı ve özlemle anacağız," dedi.

Lexus bornova'dan küçük kulüp’e destek

Çetaş Otomotiv Lexus Bornova Genel Müdür Yardımcısı Gözde Topbaş, 2024 yılında Küçük Kulüp’e ana sponsor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Topbaş, ÇETAŞ Otomotiv'in Türkiye'deki geniş kapsamlı bayilikleri arasında Lexus'un da bulunduğunu ve İzmir Bornova'da geniş bir showroomda hizmet verdiklerini belirtti.

Emre Sarıgedik, Lexus Bornova'nın desteğinden dolayı Gözde Topbaş’a teşekkür plaketi sundu. Bahar Şeker’in eşi Kadri Şeker ise, Küçük Kulüp yönetimine ve Lexus Bornova'ya, Bahar Şeker anısına turnuva düzenledikleri için teşekkür etti.