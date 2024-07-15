Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali, renkli görüntülerle başladı ve birçok etkinlikle zenginleşti. Festival, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda gerçekleştirildi ve sahne gösterileri ile müzik performansları festivalin atmosferini renklendirdi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivalin açılış konuşmasında Didim'in önemini vurgulayarak şunları dile getirdi: "Didim Lavanta Festivali'ne hep birlikte imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Didim sadece Aydın'ın 17 ilçesinden biri değildir, aynı zamanda Ege'nin kalbi ve yaşam kentidir. Bu festival sadece eğlencelerden ibaret değil, aynı zamanda birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesine katkıda bulunan bir yolculuktur."

Festival kapsamında, mor lavanta tarlalarının keyfini çıkaran Başkan Gençay ve katılımcılar, Türk müziğinin sevilen isimleri Eda-Metin Özülkü çiftinin performansıyla müziğin büyüsüne kapıldılar. Festivalin 4. yılında, Didim'e yakışır güçlü ve coşkulu bir etkinlik düzenlenmesinin mutluluğu yaşandı.

Didim Lavanta Festivali, doğal güzelliklerle müziğin, sanatın ve kültürün buluştuğu keyifli bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.