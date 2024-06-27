Slow Food Muğla Topluluğu, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenleyeceği Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Festival, 29 Haziran Cumartesi günü Arasta Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan festival, Muğla'nın kültürel ve gastronomik zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlara taşımayı hedefliyor.

Festival kapsamında üç uluslararası isim de katılımcılar arasında yer alacak: Belçikalı Michelin Yıldızı sahibi ve Masterchef Claude Pohlig, İtalyan Cooks’ Alliance üyesi Cristian Borchi ve Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal. Ayrıca, Rodos Otelciler Birliği Başkanı, Rodos ve Oniki Adalar Ticaret Odası Başkanlığı ve heyeti ile Rodos Kardeşlik Derneği ve heyeti de festivale katılım sağlayacaklar.

Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı Sözcüsü Gürkan Tetik, festival öncesinde yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Menteşe ilçemizin kültür ve sanatın yanı sıra önemli bir gastronomi merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için kentsel sit alanlarını korumalı, yerel değerlerimizi muhafaza etmeli ve gelecek nesillere bu bilinci aşılamalıyız. 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan 3. Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali'ne tüm Muğla halkını aramızda görmekten büyük onur duyarız."