Geleneksel Oyunlarla Çocuklar Şarjı Bitmeyen Eğlencede

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şarjı Bitmeyen Oyunlar” etkinliği, yaz boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatıyor. Sokak oyunlarının yeniden canlandırıldığı bu etkinlik, her akşam farklı bir mahallede renkli görüntülere sahne oluyor.

Sokakta hayat var

Etkinlikte, çocuklar geçmişten günümüze kadar popülerliğini yitirmemiş oyunları oynayarak eğleniyor. Sek sek, sandalye kapmaca, mendil kapmaca, çuval yarışı, kaşıkla pinpon taşıma, halat çekmece, hulahop, ip atlama yarışı, yakar top ve şişe devirmece gibi oyunlarla dolu dolu vakit geçiriyorlar. Bu nostaljik oyunlar, çocukların fiziksel aktivitelerini artırırken, ailelerin de etkinliğe büyük ilgi göstermesini sağlıyor.

Şarjı Bitmeyen Oyunlar

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklarımızın yüzünü güldürecek etkinlikler düzenlemek önceliğimiz. Yaz spor okullarının yanı sıra, her yetişkinin çocukken oynadığı geleneksel oyunlarımızı da çocuklarımızla buluşturuyoruz. ‘Şarjı Bitmeyen Oyunlar’ etkinliğimiz çocuklarımız ve ailelerimiz tarafından çok sevildi. Her akşam bir mahallemizde buluşup oyunlar oynuyoruz. Keyifle geçen etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve içinde çocuk ruhunu kaybetmemiş tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Bu etkinlik, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri ve fiziksel aktivitelerini artırmaları için harika bir fırsat sunuyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, mahalle sakinleri de bu etkinlikler sayesinde kaynaşma imkânı buluyor.