Bu sene de Fethiye'de buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, yine bir plajda buluştu. Çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısına geçen ikilinin pozuna beğeni yağdı. Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.

'Güldür Güldür Show' oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan, geçmişten bugüne çocuklarıyla birlikte aynı plajda çektirdikleri tatil fotoğraflarını yayımladı. Sevilen program 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu ile Aziz Aslan, aileleriyle birlikte üç sezondur Fethiye'de tatil yapıyor. Her yıl aynı yerde buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, çocuklarıyla birlikte plajda fotoğraf çektiriyor.