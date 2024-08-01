Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’nı ziyaret ederek Arıburnu SS Milo Batığı'na dalış yaptı. Ziyarete ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, Başkan Yardımcıları Ersin Kahraman ve Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Kılıç, Ahmet Çelik, Akın Yalman ve Genel Sekreter Sema Sandal katıldı.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı

Ziyaret sırasında ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, Gelibolu Tarihi Su altı Parkı’nın Çanakkale’nin turizm potansiyelini 12 aya yayma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Semizoğlu, parkın kısa sürede dünyanın en çok ziyaret edilen su altı parkı olacağına inandığını belirtti. “Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı, Çanakkale’de turizmi yıl boyunca canlı tutma potansiyeline sahip eşsiz bir destinasyon,” diyen Semizoğlu, parkın sadece tarih meraklıları değil, aynı zamanda dalış tutkunları için de büyük bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Organizasyon ve dalış deneyimleri

Organizasyon hakkında bilgi veren Semizoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Haziran ayında ÇTSO’nun Meclis toplantısına konuşmacı olarak katıldığını ve parkı tanıttığını belirtti. Semizoğlu ve ekibi, Kilitbahir Kalesi, Mehmetçik Feneri ve Sualtı Müzesi ziyaretlerinin ardından SS Milo Batığı’na dalış gerçekleştirdi. Semizoğlu, Gelibolu Tarihi Su altı Parkı’nın tarih ve turizmi su altında keşfetme imkanı sunduğunu, bu bağlamda parkın büyük bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Semizoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın gelişim ve tanıtımındaki katkıları için Başkan İsmail Kaşdemir’i tebrik ederek, kendisine, Gelibolu Tarihi Su altı Parkı Koordinatörü Yusuf Kartal’a ve tüm uzman ekibine teşekkür etti.