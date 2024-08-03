Gelibolu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kimsesiz Çocuklar Yararına Çocuk Festivali” bugün saat 18.00’de Fener Altı Taş İskele yanında başlayacak.

Eğlencenin yanında anlamlı destek

Festival, palyaço şovları, yüz boyama, tahta bacak gösterileri, müzik dinletileri, sahne performansları ve rap performansı gibi birçok etkinlikle renklendirilecek. Ayrıca, kermes düzenlenecek ve etkinlikten elde edilen tüm gelir, kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

Çocuklar, festivalde keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda kimsesiz çocuklara destek olma fırsatı bulacaklar. Gelibolu’daki bu anlamlı etkinlik, hem eğlenceli hem de hayırsever bir deneyim sunacak.