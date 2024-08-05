Gelibolu’nun tarihî geleneklerinden biri olan ‘Gelibolu Panayırı’ bu yıl da katılımcılarıyla buluşuyor. 11-17 Ağustos tarihleri arasında Kordon Boyunda gerçekleşecek olan panayır, Gelibolu halkı ve ziyaretçileri için unutulmaz bir etkinlik sunacak. Gelibolu Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı davet mesajında, herkesi bu tarihi atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyor.

Gelibolu Panayırı geri dönüyor

Her yıl düzenlenerek Gelibolu’nun kültürel mirasını yaşatan ‘Gelibolu Panayırı’, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 11-17 Ağustos tarihlerinde, Kordon Boyunda gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, ziyaretçilerine eski Gelibolu geleneklerini yaşama fırsatı sunacak. Panayır, ilçenin tarihî dokusunu hissetmek ve bu geleneği devam ettirmek isteyenler için büyük bir buluşma noktası olacak.

Belediyeden tüm halk davetli

Gelibolu Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, panayırın ilçenin en köklü geleneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, herkesi bu özel etkinliğe katılmaya çağırdı. “Gelibolu’nun köklü geleneklerinden biri olan Panayır, bu yıl yeniden düzenleniyor! 11-17 Ağustos tarihlerinde, Kordon Boyunda düzenlenecek olan panayırda, tarihi atmosferi yeniden yaşama fırsatını kaçırmayın. Herkesi bu unutulmaz etkinlikte buluşmaya davet ediyoruz! Gelin, eski gelenekleri yaşatırken, birlikte keyifli anılar biriktirelim!” ifadeleriyle duyurulan bu etkinlik, katılımcılar için hem nostaljik hem de eğlenceli bir deneyim olacak.

Tarihi atmosferde unutulmaz anlar

Gelibolu Panayırı, yerel esnafın ürünlerini sergileyeceği tezgahlar, geleneksel oyunlar ve konserler gibi çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçecek. Ziyaretçiler, panayır boyunca hem eğlenme hem de ilçenin kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulacaklar.