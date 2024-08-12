Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren plaj voleybolu turnuvasında hem erkek hem de kadın takımlar arasında büyük bir mücadele yaşandı.

Gelibolu’da plaj voleybolu heyecanı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen geleneksel plaj voleybolu turnuvası, 26 takımın kıyasıya mücadelesiyle sona erdi. Gelibolu Belediyesi’nin organize ettiği ve 3 gün süren turnuvaya 16 erkek ve 10 kadın takımı katıldı. Turnuvada rekabet dolu anlar yaşanırken, final maçları büyük bir heyecanla takip edildi.

Kadınlarda ve Erkeklerde Nes Plates Damgası

Turnuva sonunda kadınlar kategorisinde birinci olan takım Nes Plates oldu. İkinciliği Maç Sayısı, üçüncülüğü ise Zeynep Tuana takımları elde etti. Erkekler kategorisinde ise birinciliği yine Nes Plates kazanırken, Oğuzhan İbrahim ikinci, Börü takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuvanın şampiyon takımlarına birincilik ödülü olarak 14 bin lira, ikincilere 10 bin lira ve üçüncülere ise 5 bin lira para ödülü verildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Dereceye giren takımlara ödülleri, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir tarafından takdim edildi. Başkan Yardımcısı Batır, törende yaptığı konuşmada, “Belediye olarak düzenlediğimiz plaj voleybolu turnuvasına katılan tüm sporculara teşekkür eder, dereceye giren takımlarımızı tebrik ederim” diyerek etkinliğin başarıyla tamamlandığını belirtti.