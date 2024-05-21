Balina avının ardından yaşananları incelediği çalışmasıyla 2024 yılının su altı fotoğrafçısı seçilen Dawson, mağara dalıcısı eşi Ashley Peterson ile birlikte Gelibolu Yarımadası'nda 40 metre derinlikteki Franco ve 23 metredeki HMS Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi.

Gelibolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinden etkilenen Dawson, "Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtmanız, paylaşmanız çok önemli." dedi.

Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi bir alana dalış yapılabildiğini belirten Dawson, bölgede çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık olduğunu söyledi.

Dawson, çekimlerini sosyal medya hesaplarında ve dalış gruplarında paylaşacağını ve bölgedeki teknik dalış potansiyelini tüm dünyaya anlatacağını ifade etti.

Su altında görülebilecek çok batık olduğunu vurgulayan Dawson, "Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin." diye konuştu.





