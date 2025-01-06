Ezgi zirveye oturdu! Günün kazananı belli oldu

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 6 Ocak Pazartesi günü heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Gelinler, en yüksek puanı alabilmek ve çeyrek altını kazanmak için hünerlerini sergiledi. Günün sonunda, Ezgi 19 puanla birinci olarak çeyrek altını kazandı.

6 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu

Haftanın ilk gününde yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle:

Ezgi: 19

Beyzanur: 18

Aysun: 9

Duygu: 9

Ezgi, güçlü rakiplerini geride bırakarak hem günün birincisi oldu hem de yarışmanın ilk gününe avantajlı başladı.

Yarışmada neler oldu?

Gelinler, kayınvalidelerden yüksek puanlar alabilmek için hem lezzet hem de sunum konusunda yarıştı. Haftanın ilk günü rekabetin oldukça yüksek olduğu görüldü. Aslı Hünel’in yarışmacılara tepkisi, haftanın ilerleyen bölümlerine dair ipuçları verdi.

Geçen hafta kim elendi?

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta programından Zehra elenerek yarışmaya veda etti. Yeni haftaya ise Ezgi, Beyzanur, Aysun ve Duygu ile başlandı.

Yeni haftanın sonunda altın bilezikleri kim kazanacak? Rekabet her geçen gün daha da kızışıyor! Gelişmeleri kaçırmayın.