Bunlar da ilginizi çekebilir

Beyzanur , 8 Ocak ’ta gösterdiği performansla 23 puan alarak birinciliği kazandı ve çeyrek altını aldı. Puanlar, haftalık hesaplamada önemli bir rol oynamakta, çünkü yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 10 altın bilezik kazanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.