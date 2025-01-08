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Beyzanur, 8 Ocak’ta gösterdiği performansla 23 puan alarak birinciliği kazandı ve çeyrek altını aldı. Puanlar, haftalık hesaplamada önemli bir rol oynamakta, çünkü yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 10 altın bilezik kazanacak.

8 Ocak puan durumu:

  • Beyzanur: 23 puan
  • Ezgi: 15 puan
  • Duygu: 4 puan
  • Aysun: 14 puan

Önceki günlerin puan durumu:

6 Ocak:

  • Ezgi: 19 puan
  • Beyzanur: 18 puan
  • Aysun: 9 puan
  • Duygu: 9 puan

7 Ocak:

  • Duygu: 19 puan
  • Ezgi: 16 puan
  • Beyzanur: 16 puan
  • Aysun: 10 puan
Kaynak: HABER MERKEZİ