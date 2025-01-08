Beyzanur, 8 Ocak’ta gösterdiği performansla 23 puan alarak birinciliği kazandı ve çeyrek altını aldı. Puanlar, haftalık hesaplamada önemli bir rol oynamakta, çünkü yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 10 altın bilezik kazanacak.
8 Ocak puan durumu:
- Beyzanur: 23 puan
- Ezgi: 15 puan
- Duygu: 4 puan
- Aysun: 14 puan
Önceki günlerin puan durumu:
6 Ocak:
- Ezgi: 19 puan
- Beyzanur: 18 puan
- Aysun: 9 puan
- Duygu: 9 puan
7 Ocak:
- Duygu: 19 puan
- Ezgi: 16 puan
- Beyzanur: 16 puan
- Aysun: 10 puan
Kaynak: HABER MERKEZİ