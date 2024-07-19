Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sessiz sedasız yarışmadan ayrıldı. Ergin'in yerine ise Gelin Evi programından tanıdığımız Aslı Hünel geldi.

Kanal D'nin popüler gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, yeni sezona farklı bir sunucu ile başlıyor. Nursel Ergin'in programdan ayrılma kararı almasının ardından, Aslı Hünel'in sunuculuk koltuğunu devralmasıyla birlikte yeni sezon hazırlıkları hız kazandı.

Yeni sunucu belli oldu

Aslı Hünel, daha önce de birçok ünlü ismin sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'nın yeni yüzü olarak izleyicilerle buluşacak. Kanal D, Hünel'in katılımıyla ilgili yeni sezon tanıtımını yayınlayarak merakı artırdı.

Nursel Ergin'in ayrılma sebebi olarak dinlenme ve ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteği öne çıktı.