Gelinim Mutfakta programında 10 Ocak 2025 tarihinde büyük bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aysun Kuşatan, kayınvalidesi Nurten ile birlikte programdan elendi. Haftalık puan tablosunda sonuncu olarak elenen Aysun, 6-10 Ocak haftasında 60 puan topladı ve bir önceki rakibinden yalnızca 1 puan geride kaldı.

Aysun Kuşatan kimdir?

1996 doğumlu olan Aysun Kuşatan, 28 yaşında ve aslen Sakaryalıdır. İlk olarak Gelinim Mutfakta'nın 3. sezonunda yarışmaya katılan Aysun, o yıl şampiyon olmayı başarmış ve o günden bu yana programın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. Aysun, 5 yıllık evli ve bir çocuk annesidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun, kayınvalidesi Nurten ile birlikte sergilediği hırs ve mücadeleyle dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta'dan elenmesinin sebepleri

Aysun'un yarışmadan elenmesinin ardından, program takipçileri bu ayrılığın sebeplerini merak etmeye başladı. Özellikle 6-10 Ocak haftasında yaşanan talihsizlikler, Aysun ve kayınvalidesinin kaderini belirledi. Haftalık puan tablosunda birinci olan Beyzanur'un performansı öne çıkarken, Aysun ve kayınvalidesi sonuncu olarak yarışmaya veda etti.

Aysun Kuşatan’ın programdaki yeri

Aysun Kuşatan, Gelinim Mutfakta'da ilk kez yarışmaya katıldığı 3. sezondan itibaren, pratikliği ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kendini tanıttı. Her sezonda kazanarak ilerleyen ve yarışmaya olan hırsıyla tanınan Aysun, birçok izleyici tarafından en sevilen yarışmacılardan biri olarak kabul ediliyordu. Şimdi ise programdan elenmesi, onun efsaneleşmiş yerini nasıl koruyacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.