Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), toplamda 850 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Başvuru ve sınav tarihleri

Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek:

Ön başvurular: 14-20 Şubat 2025

Nihai başvurular: 6-12 Mart 2025

Sınav tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı: 19 Nisan 2025

Gelir uzman yardımcılığı sınavı: 20 Nisan 2025

Her iki sınav da Ankara’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi’nde düzenlenecek.

Başvuru şartları ve tercihler

Gelir uzman yardımcılığı için başvuran adaylar, öncelik sırasına göre 5 il tercihi yapabilecek. Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Nitelikli kadrolar için önemli fırsat

Kurum yetkilileri, bu alımların özellikle maliye ve ekonomi alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Adayların, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.