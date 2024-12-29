Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), toplamda 850 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Başvuru ve sınav tarihleri
Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek:
- Ön başvurular: 14-20 Şubat 2025
- Nihai başvurular: 6-12 Mart 2025
Sınav tarihleri ise şu şekilde belirlendi:
- Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı: 19 Nisan 2025
- Gelir uzman yardımcılığı sınavı: 20 Nisan 2025
Her iki sınav da Ankara’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi’nde düzenlenecek.
Başvuru şartları ve tercihler
Gelir uzman yardımcılığı için başvuran adaylar, öncelik sırasına göre 5 il tercihi yapabilecek. Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Nitelikli kadrolar için önemli fırsat
Kurum yetkilileri, bu alımların özellikle maliye ve ekonomi alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Adayların, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.