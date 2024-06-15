Gelir İdaresi Başkanlığı, yurttaşların yurtdışına çıkış harcına yönelik “zarar görmemeleri için” uyarıda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının bin lira ile bin 750 lira aralığında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattığı iddia edilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı ise konuya dair bir açıklama yaptı. GİB’in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu" haberlerinin basına yansıdığı belirtildi.

Yurt dışına çıkış harcının yurt dışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmakta olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.”