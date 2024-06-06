Gelir İdaresi Başkanlığı "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” ile “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” güncelleyerek kullanıma sundu.ANKARA (İGFA) - İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için 23.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları konusunda, mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve uzun işlem süreçlerini ortadan kaldıran idari bir çözüm yolu olan "uzlaşma" yönelik broşür yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan broşürlerde, Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılması dolayısıyla "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” ile “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” güncellenerek kullanıma sunuldu.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.