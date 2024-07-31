Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemesi için son gün geldi. Bugün, 31 Temmuz, bu vergilerin ikinci taksitlerini ödeme süresinin son günü. Vatandaşlar, ödemelerini çeşitli dijital ve fiziksel kanallardan gerçekleştirebilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, ödemelerin nasıl yapılabileceği konusunda detaylar verildi. Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesapları ile yapılabilir. Ayrıca, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kartları, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif kanallar da kullanılabilir.

Dijital vergi dairesi ile ödeme

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifre girmeden, plaka, TC kimlik numarası, tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek yapabilirler. Ayrıca, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme yapmak mümkündür. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, kullanıcıların "gib.gov.tr" adresini veya bankaların resmi internet adreslerini kullanmaları önemlidir. Bu şekilde, olası mağduriyetlerin önüne geçilebilir.

Gecikmeye düşmeyin!

Vergi ödemelerinde son gün yaklaşırken, vatandaşların ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir. Gecikme durumunda ceza ve faiz uygulanabileceği için, işlemlerin zamanında tamamlanması büyük önem taşır.