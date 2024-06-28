Listenin zirvesinde yer alan isim ise dikkat çekti. İşte Türkiye'de konserlerden en fazla para kazanan sanatçılar ve kazançları:

1. Tarkan: 12 Milyon Euro

Megastar Tarkan, listede zirvede yer alarak Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçı oldu. Tarkan, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle büyük bir gelir elde etti.

2. Cem Adrian: 6 Milyon Euro

Farklı tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian, 6 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Adrian, özellikle konserlerindeki performansıyla dikkat çekiyor.

3. Serdar Ortaç: 5.4 Milyon Euro

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, 5.4 milyon euro kazançla üçüncü sırada bulunuyor. Ortaç, yıllardır süregelen sahne performanslarıyla önemli bir gelir elde ediyor.

4. Edis: 5.2 Milyon Euro

Genç pop yıldızı Edis, 5.2 milyon euro ile listede dördüncü sırada. Enerjik sahne şovları ve hit şarkılarıyla Edis, büyük bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

5. Sıla: 4.5 Milyon Euro

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Sıla, 4.5 milyon euro ile beşinci sırada yer alıyor. Sıla, duygusal ve etkileyici performanslarıyla dinleyicilerin kalbinde taht kurdu.

6. Yıldız Tilbe: 4.3 Milyon Euro

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, 4.3 milyon euro ile altıncı sırada bulunuyor. Tilbe, sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.

7. Duman: 4 Milyon Euro

Rock müziğin sevilen grubu Duman, 4 milyon euro ile yedinci sırada yer alıyor. Grup, özellikle konserlerindeki enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor.

8. Gülşen: 3.6 Milyon Euro

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen, 3.6 milyon euro ile sekizinci sırada. Gülşen, sahne şovları ve hit şarkılarıyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

9. Gökhan Türkmen: 3.4 Milyon Euro

Duygusal şarkılarıyla tanınan Gökhan Türkmen, 3.4 milyon euro ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkmen, özellikle akustik performanslarıyla beğeni topluyor.

10. Mahmut Orhan: 3.1 Milyon Euro

Elektronik müziğin önemli isimlerinden Mahmut Orhan, 3.1 milyon euro ile onuncu sırada bulunuyor. Orhan, yurt içi ve yurt dışındaki performanslarıyla büyük bir gelir elde ediyor.

Forbes'in açıkladığı bu liste, Türkiye'de konserlerden en çok gelir elde eden sanatçıları gözler önüne serdi. Tarkan’ın zirvede yer aldığı listede, pop, rock ve elektronik müziğin önde gelen isimleri de yer alıyor.